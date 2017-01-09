В Мариуполе колядками перебили флешмоб советской песни (Фото). Новости

8 января в центре Мариуполя (Донецкая обл.) у городской елки не состоялся запланированный флешмоб советской песни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мариупольский волонтер Галина Однорог (никнейм Маша Украинская).

«Сегодня у нас в Мариуполе хотели у елки сделать флешмоб "советской песни", но мы решили, что на праздник Рождества Христова это будет немного неуместно, и пришли и спели колядки», – написала волонтер.

Она уточнила, что в результате участники флешмоба отказались от своей инициативы, и советские песни здесь не звучали. «Желающих петь что-то другое мы не увидели»,– констатировала Галина Однорог.

Отметим, что 4 декабря 2016 года в здании Главпочтамта несколько десятков жителей Мариуполя в рамках флешмоба советской песни спели «Я люблю тебя, жизнь». Таким образом горожане присоединились к подобным акциям, которые ранее прошли в других городах Украины, правда, везде они проводятся на железнодорожных вокзалах.

Волна подобных мероприятий началась с Запорожья. 13 ноября на железнодорожном вокзале города спели песню из кинофильма «Весна на Заречной улице». Акция была приурочена к юбилею завода «Запорожсталь». Однако идея «пошла в массы» и на протяжении ноября – декабря 2016 года флешмобы прошли на вокзалах Одессы, Харькова, Днепра, городов Донецкой области, а также в России и Молдове.

Фото: Facebook / Маша Украинская

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