Пункты пропуска на Донбассе, к сожалению, превращаются в полноценную границу, – УКГВ ООН. Новости

Сегодня контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения превращаются в полноценную границу и уже сравнялись с пассажиропотоком аэропорта Борисполь. Об этом в интервью «УНИАН» сообщил заместитель главы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН) Надир Минбашиев.

«Со временем ситуация на КПВВ становится все хуже и хуже. Потому что раньше люди передвигались легче. А со временем, к сожалению, КПВВ на линии разграничения превращаются в полноценную границу. Например, если даже посмотреть с точки зрения того, сколько людей работают здесь, на линии разграничения, и сколько людей работают в аэропорту Борисполь. Здесь и в Борисполе ежедневно проходит одинаковое количество людей. По всем КПВВ в сутки проходит 25-30 тысяч человек. То же самое, что в Борисполе. Но Борисполь (хотя там – международная граница) работает как швейцарские часы. А как работают здесь?..», – сказал Минбашиев.

Он считает, что можно намного улучшить деятельность на пунктах пропуска. «Допустим, увеличить количество сотрудников, упростить процедуры прохода людей… К примеру, не занимать много времени на бабушку, которая везет с собой одну сумку. Она, скорее всего, не будет везти с собой оружие. Кроме того, когда люди проходят КПВВ, после физического осмотра пограничниками они проходят еще через контроль СБУ. То есть, повторно те же процедуры. Это очень удлиняет процесс. И люди ждут по 10-15 часов, ночуют там… А ночевать там зимой очень и очень плохо», – резюмировал зампредседателя УКГВ ООН.

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