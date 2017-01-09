Хоккей: «Донбасс» начал новый год с победы над «Белым Барсом» (Фото). Главная

8 января в рамках 29-го тура Украинской хоккейной лиги ХК «Донбасс» (Донецк) в Дружковке (Донецкая обл.) на дружковской Ледовой арене «Альтаир» обыграли белоцерковский ХК «Белый Барс».

Украинская хоккейная лига. 29 тур. «Донбасс» Донецк – «Белый Барс» Белая Церковь – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).

Шайбы: 0:1 Бондаренко (Ядловский, Ромащенко), 10:37, 1:1 Кугут (Никифоров, Буценко), 16:23-бол, 2:1 Никифоров (Кугут), 18:22, 2:2 Бабинец (Даниленко, Разумов), 23:30, 3:2 Р.Благой (Шафаренко, Нименко), 27:25, 4:2 Егоров (Толстушко, Рамазанов), 38:46, 5:2 Р.Благой (Победоносцев, Шафаренко), 40:30, 5:3 Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 42:53, 6:3 Буценко (Егоров), 58:31.

Фото пресс-службы ХК «Донбасс»