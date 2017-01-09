С начала года в Макеевке родились 53 малыша. Главная

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) с начала 2017 года родилось 53 малыша – 30 мальчиков и 23 девочки.

«Родильные дома и перинатальный центр в Макеевке работают без перебоев. По данным городского управления здравоохранения, за последнюю неделю в городе появились на свет 53 малыша – 30 мальчиков и 23 девочки. В Рождественскую ночь в Макеевке родилось два ребенка – мальчик и девочка. А в новогоднюю ночь в нашем городе на свет появились два мальчика и две девочки», – сообщает управление здравоохранения «администрации» Макеевки.

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