В ячейке общественного движения «Донецкая республика» в подконтрольном украинской власти Славянске (Донецкая обл.) насчитывается 17 членов. Об этом сегодня, 9 января, заявил руководитель центрального исполкома ОД «ДР», глава «народного совета ДНР» Денис Пушилин.

Об открытии ячейки «ДНР» в Славянске сообщалось в ноябре 2016 года, тогда говорилось об около 20-ти членах подпольной организации.

Сейчас Пушилин заявляет, что «ДНР» может открыть подобные отделения и в других городах Донецкой области, подконтрольных украинской власти. «Безусловно, мы будем рады каждому, кто захочет к нам присоединиться. Но открытие первичных ячеек в новых городах на подконтрольной Украине территории должно быть, прежде всего, осознанным решением и личной заинтересованностью жителей "той стороны"», – сказал он.

Напомним, Славянск был освобожден украинской армией 5 июля 2014 года, в этот день после двухмесячного захвата города и боев за его освобождение из Славянска беспрепятственно вышла «армия» под руководством российского офицера ГРУ Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). За сутки они также беспрепятственно прошли через города северной части Донецкой области (Краматорск, Дружковка, Константиновка и др.) и прибыли в Донецк. С этого дня началась полномасштабная осада ныне бывшей столицы Донецкой области.

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