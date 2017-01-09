Славянск и Краматорск совместно построят питомник для бродячих животных. Новости

В Донецкой области Славянск и Краматорск совместно построят питомник для бродячих животных, который будет находится за чертой города и не будет мешать жителям. Однако к этому вопросу приступят после решения первостепенной задачи – обеспечения квартирами граждан, чье жилье пострадало в результате АТО. Об этом в ответ на Facebook-пост волонтера Елены Бойко сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Как написала Елена Бойко, сейчас в Славянском городском отловнике, где временно содержатся бродячие животные, находятся 70 собак. Отловник относится к Коммунальному предприятию «АТП», городские власти финансируют лишь содержание КП и процесс отлова животных, на который выделяется 150 тыс. грн в год. «Обеспечение собак едой, медикаментами, стерилизацией взяли на себя мы, волонтеры на благотворительные взносы из фонда группы "Дай шанс-помощь бездомным животным Славянска"! От Коммунального предприятия "АТП" только свет, вывоз мусора и вода, которая только в летний период! Сейчас срочно нужен ремонт вольеров! Нужны ремонтные работы! Собаки цепляются за торчащую за все стороны проволоку, перебегают из вольера в вольер, более крупные травмируют мелких. За последние дни две собаки зацепились ошейниками за обломки вольера и чуть не повесились», – написала Бойко.

Волонтер напомнила, что мэр Славянска Вадим Лях обещал новые вольеры, но пока их нет.

«Без помощи городских властей мы не справимся с толпой бездомных, порой агрессивной, стаей собак. И мы понимаем жителей города, которые боятся их...», – резюмировала Бойко.

Славянский городской голова дал ответ на предложение волонтера прямо в комментариях к посту. «Во первых: еще год назад я предложил защитникам животных создать общественную организацию и получить из бюджета 150 тыс. грн, которые идут на КП (КП "АТП", – прим.), чтобы самим организовать процесс. Сначала заинтересовались, но через месяц отказались, когда все посчитали. Во вторых: выделение дополнительных средств (а это будет сделано на ближайшей сессии) не решит проблему. Размещение животных на КП было временным решением, рядом живут люди и тоже жалуются на такое соседство. Поэтому питомник необходимо размещать за городом, а это уже миллионы на строительство и содержание. Уверен, что и это будет сделано совместно с Краматорском (с мэром уже обсуждали) но только после того как купим квартиры жителям Славянска, у которых жилье разрушено в ходе АТО», – сообщил Вадим Лях.

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