В Бахмуте организовали обмен вещами для помощи переселенцам. Главная

В Бахмуте (до переименования Артемовск Донецкой обл.) 5 января волонтеры провели акцию обмена вещами для помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Всем хорошо известен такой способ пополнения гардероба детей: вещи от старших переходят к младшим. Но в чужом городе не так быстро люди обрастают связями, да и многие просто стесняются предлагать свои вещи незнакомым людям.

Одна из общественных организаций предложила семьям переселенцев и тем, кто живет в городе, поделиться друг с другом детской одеждой, обувью и игрушками.

В установленный день – 5 января, на склад пришли все желающие. Кроме обуви, бывшей в употреблении, мамам и детям предложили и новую. Партию обуви предоставили киевские волонтеры из «Надежного тыла». Теплые сапожки получили дети из 4 многодетных семей, дети с особыми потребностями и те, чьи родители в силу сложившихся обстоятельств не могут купить новую обувь. Многие семьи пришли не просто решить свои проблемы, но и принесли свои вещи для других.

Организаторы акции обещают продолжить такое нововведение.

Источник: Знамя индустрии