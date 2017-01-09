На каком языке обязаны обслуживать в магазинах и кафе Донбасса. Разъяснения Госслужбы по защите прав потребителя. Новости

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей дала разъяснение касательно того, как должна реализовываться языковая политика в регионах Украины. В письме в.и.о замначальника Госпродпотребслужбы территориальным органам напоминается, что согласно ст. 10 Конституции Украины, государственным языком является украинский. Однако в частных предприятиях, учреждениях и организациях могут свободно использоваться также региональные языки и языки меньшинств.

По информации Министерства культуры Украины, русский язык был признан региональным в 9 регионах Украины (Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе).

Таким образом, на территории Донецкой и Луганской областей кафе, магазины и рестораны должны обслуживать посетителей на украинском языке. А переходить на русский язык, имеющий статус регионального, лишь в случае, если об этом попросит клиент.

«Если местным советом приняты соответствующие решения и русский или другой язык является региональным или языком национального меньшинства в регионе, то субъекты хозяйствования должны обеспечить общение с потребителем по его просьбе (требованию) на таком языке», – говорится в письме Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Источник: Деловой Славянск