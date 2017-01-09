В Киеве ограбили мариупольца – самого сильного человека Украины. Новости

7 января в Киеве был ограблен автомобиль стронгмена из Мариуполя Александра Лашина. Об этом силач сообщил на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что ЧП произошло на заправке на окружной дороге в Киево-Святошинском районе Киева. Злоумышленники разбили стекло автомобиля, забрали из салона барсетку с документами и деньгами. Также грабители порезали одно из колес.

«Вчера на заправке КЛО на окружной нас поздравили с рождеством местная босота и украли мою барсетку с документами! Если кто-то знает этих жуликов, пусть вернут документы, я отблагодарю. Ну а всем друзьям я пожелаю бдительности, и учитесь на чужих ошибках!», – написал Лашин.

Напомним, Александр Лашин – заслуженноый мастер спорта Украины по стронгмену, мастер спорта по тяжелой атлетике, вице-президент Федерации стронгменов Украины в Восточном регионе, шестикратный обладателю титула «Самый сильный человек Украины».

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