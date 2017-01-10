В Лисичанске вместо игрушек детям дали поиграть боевыми пистолетами. Главная

В Лисичанске (Луганская обл.) правоохранителями, прибывшими для урегулирования семейного конфликта, были обнаружены боевые пистолеты, которым игрались дети.

8 января, около 11 часов утра патрульным поступил вызов о семейной ссоре. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили бытовой конфликт.

Во время выяснения обстоятельств конфликта, а также в ходе поиска его решения правоохранителями было выявлено два предмета, похожих на оружие, которые просто валялись на полу посреди квартиры.

На вопрос, что это за предметы и почему они лежат на полу, граждане ответили, что этими предметами играли дети.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем будет заниматься выяснением обстоятельств данного дела.

Источник: Сайт города Северодонецка