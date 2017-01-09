Из больницы Селидово пытались выкрасть керамическую плитку (Фото). Главная

В Селидово (Донецкая обл.) на территории местной больницы был задержан злоумышленник, пытавшийся выкрасть керамическую плитку. Его задержали во время загрузки похищенного в грузовик. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Выяснилось, что похититель – 32-летний мужчина, который работает в больнице плотником. Дождавшись, когда персонал медучреждения пойдет домой, он принялся загружать похищенное.

Правонарушитель признался, что похищенную плитку пытался продать и уже почти нашел покупателя, однако завершить задуманное ему помешали правоохранители.

Имущество, полученное преступным путем, изъято в качестве вещественных доказательств, а в отношении задержанного возбуждено уголовное производства по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото пресс-службы Покровского отдела полиции Донецкой области