В Покровске по инициативе 15-летней школьницы соберут всеукраинскую Картину Мира. Новости

20 января, накануне Дня Соборности, в Покровске (до переименования Красноармейск Донецкой обл.) состоится завершение Всеукраинской акции «За мир и счастье в Украине». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

Акция стартовала 14 октября 2016 года, в День защитника Украины по инициативе Лилии Дорошенко, ученицы 10-го класса общеобразовательной школы №2 Покровска и получила поддержку Министерства культуры Украины и Министерства образования и науки Украины.

15-летняя девушка предложила объединить все области Украины написанием Картины Мира, состоящей из 25 отдельных рисунков – пазлов. Общий размер картины составит 4 на 5 метров.

К реализации этого проекта присоединились представители всех регионов Украины, которые представят свои элементы картины, соответствующие их области.

В Покровске 20 января планируется в подвести итоги акции «За мир и счастье в Украине», зафиксировать количество участников создания Картины Мира, чтобы в дальнейшем подать заявку на регистрацию достижения в Книге рекордов Украины.

Как сообщают в ведомстве, «собранная Картина Мира станет доказательством того, что весь народ Украины хочет жить в мире, единстве и согласии, а дети и молодежь выступают в авангарде этих стремлений».

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