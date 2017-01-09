Это какой-то сюр: в Авдеевке украинские военные по ТВ вынуждены смотреть российскую версию войны. Главная

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) остро стоит вопрос украинского вещания. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала журналистка Deutsche Welle Анастасия Магазова.

«Потому что, если нет кабельного телевидения или спутника, то вы смотрите только российские каналы или каналы самопровозглашенной "ДНР". К сожалению, если люди третий год живут в таком информационном поле, вы можете представить, какое это оказывает влияние. Не каждый имеет возможность подключить кабельное или спутниковое телевидение. Не все пользуются Интернетом, это очевидно. Это большая проблема. И Украине, украинскому министерству информационной политики надо обратить на это внимание, как долго это может продолжаться и почему ничего не происходит», – сказала журналист.

Она подчеркнула, что это проблема и для гражданских, и для военных. «Для меня было удивлением, что военные, когда есть время посмотреть телевизор, смотрят сводки с той стороны. Это какой-то сюрреализм», — отметила Магазова.

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