На подконтрольном Донбассе уже не вспоминают ни о языке, ни о НАТО, – социолог. Главная

В Украине снизились протестные настроения. Однако, если украинцы все же выйдут на улицы, то мирной революцией это уже не закончится, так как в обществе достаточно решимости и оружия на руках. Об этом в интервью «Апострофу» сказала социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Она отметила, что даже несмотря на войну на Донбассе, первоочередные проблемы украинцев связаны с экономикой. «Война на Донбассе, конечно, – это проблема номер один. У многих там сыновья, родственники, знакомые. И есть перспектива там оказаться детям, поэтому, конечно, это волнует. А так, экономика волнует, в том числе и на Донбассе. Когда мы работали на освобожденных территориях и писали аналитические записки, я так и написала: экономика, экономика и еще раз экономика. Мы проводили фокус-группы, и никто не вспоминал ни о русском языке, на котором говорили и говорят, ни о НАТО. Если вспоминали о России, то только в контексте того, куда наши заводы будут продавать свою продукцию, говорили о работе, о том, что предприятия закрываются и о зарплатах. То есть все крутится вокруг экономики», – пояснила социолог.

При этом Бекешкина считает, что тема войны на Донбассе вряд ли сегодня выведет людей на уличные протесты. «Люди недовольны, но уже свыклись, это ведь длится уже три года. Если не будет каких-то спорных решений, то, я думаю, ничего не произойдет», – констатировала социолог.

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