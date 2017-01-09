В Донецкой области сформирован штурмовой отряд, бойцы которого прошли спецподготовку (Фото). Новости

В Донецкой области сегодня, 9 января, на должности спецподразделения Корпуса оперативно-внезапного действия назначены бойцы, которые прошли подготовку в Киеве. Таким образом был сформирован штурмовой отряд – спецподразделение КОРД. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

В ведомстве уточняют, что главная задача подразделения – безопасность жителей и защита от террористической угрозы.

Полиция Донецкой области в декабре 2016 года прошла переаттестацию, по результатам которой сейчас формируется новый штат. «Есть ряд работников, которые должны быть уволены из органов Национальной полиции, есть те, которые будут назначены на должности низшего уровня, а есть люди, которые показали серьезные результаты, и мы будем рассматривать их на повышение. И сегодня на должности спецподразделения мы назначили тех бойцов, которые прошли соответствующую подготовку, которые достойны. Можно сказать, с этого дня в Донецкой области начинает свое существование спецподразделение КОРД», – отметил начальник ГУ Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В полиции сообщили, что подготовка членов отряда длилась около года. Они прошли жесткий отбор, курс выживания, спецподготовку по международным стандартам в Киеве и получили сертификаты КОРДа. До этого дня дошли только самые выносливые и профессиональные.

Сегодня КОРД в Донецкой области – это мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе – в зоне боевых действий. Командиром отряда стал опытный боец с позывным «Тридцать третий», который получил высший балл при сдаче тестов. Среди бойцов – участники боевых действий в Дебальцево и Широкино.

Начальник полиции Донецкой области отметил, что в настоящее время полностью решена проблема с автотранспортом, техническим обеспечением спецподразделения. У бойцов на вооружении находится современное оружие, спецтехника, в частности современный украинский бронеавтомобиль «Варта», который выдерживает взрыв 6 кг тротила.

Единственным вопросом остается кадровое обеспечение. Сейчас подразделение укомплектовано примерно на 50%. В течение 2-3 месяцев планируется укомплектовать штат полностью.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Донецкой области