В Краматорске прошел фестиваль вертепов Донетчины и Львовщины (Фото). Новости

В Краматорске прошел фестиваль вертепов Донетчины и Львовщины (Фото)

09.01.17 20:46 dnews.dn.ua Новости 8

В Краматорске прошел фестиваль вертепов Донетчины и Львовщины (Фото)

Сегодня, 9 января, на центральной площади города Краматорска (Донецкая обл.) состоялась культурно-художественная акция «Рождественские перезвоны». Об этом сообщает пресс-сдужба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Праздничная программа началась вертепным шествием – творческие коллективы Донетчины и гости из Львовской области прошлись по центру города, а затем все вместе спели колядки. Также на площади состоялись различные конкурсы для детей и подростков. Кроме этого все желающие могли приобщиться к рождественской выставке-ярмарке изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

img_6493

img_6502

img_6496

Фото Департамента информационной и внутренней политики ДонОВГА

Комментарии