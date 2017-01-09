В Станично-Луганском районе СБУ выявила 800 лже-переселенцев. Новости

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно неподконтрольных территориях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В связи с этим руководство Станично-Луганской районной государственной администрации приняло решение о приостановлении выплат выявленным гражданам, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн грн.

В сообщении пресс-центра утверждается, что в данном случае социальные выплаты из государственного бюджета получали боевики.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

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