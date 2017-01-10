В Краматорске за сутки мошенники выманили у жителей 50 тыс. грн. Главная

В Краматорске в течении суток с 8 по 9 января двое местных жителей стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба составила 50 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.
Так, 64-летняя пенсионерка стала жертвой «классической» схемы телефонных аферистов: ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын якобы находится в изоляторе временного содержания в полиции, и для «решения вопроса» срочно нужны деньги. Поэтому женщина совершила несколько платежей в период с 5 по 6 января, в результате чего мошенники обогатились на 40 тыс. грн.
А 49-летний мужчина попался на крючок интернет-преступников. Заказав товар еще 30 декабря 2016 года и заплатив 10 тыс. грн, отправки обещанного он так и не дождался. Обратился же за помощью в полицию только на днях.
По двум фактам возбуждены уголовные производства с квалификацией ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
В полиции настоятельно просят граждан проявить осторожность и не доверять денежные средства неизвестным лицам.
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