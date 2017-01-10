В Бамхуте задержаны профессиональные мошенники, сулившие выигрыш авто (Фото). Главная

В Бахмуте (до переименования город Артемовск Донецкой обл.) задержали двух ранее судимых местных жителей, которые по спланированной преступной схеме выманивали у граждан деньги под видом выигрыша автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Два местных жителя города Бахмут и Бахмутского района 1989 г. р. и 1968 г. р. разработали целую преступную схему. Один из мужчин узнал о способе выманивать деньги, еще когда отбывал наказание в местах лишения свободы. Через мобильный телефон преступники осуществляли массированную СМС-атаку на случайные номера, рассылали сообщения с текстом о выигрыше автомобиля. Для его получения надо было перечислить 1% от стоимости авто. Когда некоторые получатели СМС перезванивали узнать детали выигрыша, преступники убеждали, что это действительно правда, и даже предлагали просмотреть информацию на сайте, который заранее был ими разработан.

При таких обстоятельствах доверчивые граждане сразу перечисляли деньги, и в дальнейшем, не получив какой-либо информации, люди понимали, что стали жертвой обмана.

Аферисты за время своей «работы» успели выманить у граждан более 50 тыс. грн. В настоящее время злоумышленники задержаны и дают показания. По месту жительства у них были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и карты мобильных операторов.

По фактам противоправных действий открыты уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Фото пресс-службы Бахмутского отдела полиции Донецкой области

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