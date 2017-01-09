Журналист пытался привезти из Донбасса обломки Boeing-777 и человеческую кость. Новости

В голландском аэропорту «Скипхол» полицейские изъяли у нидерландского журналиста Микеля Спеккерса обломки малазийского Boeing-777 и часть человеческой кости. Как утверждает задержанный, он нашел их на месте катастрофы самолета рейса МН17 на востоке Украины. Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на Nltimes.nl.

Отмечается, что журналист, который посетил место катастрофы самолета на Донбассе, отказался передать фото и видео материалы, сделанные с места аварии.

Местная прокуратура утверждает, что «сумки с металлическими деталями и объектами, которые могут быть человеческими останками», будут исследованы как можно быстрее.

По словам Спеккерса, он отправился на Донбасс для съемки документального фильма о повседневной жизни в регионе. Также он решил побывать на месте аварии малазийского самолета, узнав от местных жителей, что обломки до сих пор валяются на месте катастрофы.

Журналист утверждает, что он привез в Нидерланды «малую часть» обломков. По его словам, он нашел разные вещи, в том числе кусок кости.

Напомним, согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский «Боинг–777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

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