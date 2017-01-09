По версии Савченко, войну на Донбассе можно закончить за 2 месяца. Тарута говорит о 5-ти. Новости

Боевые действия на Донбассе можно закончить за 4-5 месяцев. Такое мнение в эфире ТК «112.Украина» высказал внефракционный народный депутат, экс-губернатор Донецкой области (с 2 марта по 10 октября 2014 года) Сергей Тарута.

«Я не верю в два месяца (срок, который озвучила нардеп Надежда Савченко, – прим.), боевые действия точно можно закончить за 4-5 месяцев. Для этого нужно очень серьезно на сегодняшний день выстроить отношения с новой администрацией (избранного президента США) Трампа… И вести переговоры с европейскими коллегами. Тогда появляется большой шанс», – сказал Тарута.

По его словам, также важный момент – «жестко реагировать на любые проявления контрабанды и заработка, который делается на войне». «Не секрет, что на войне зарабатывают две стороны, больше – "ЛДНР", россияне, поэтому они также смотрят на это с точки зрения заработка. Зарабатывают и у нас, и хотят дальше зарабатывать», – продолжил нардеп.

По мнению Таруты, «если будет жесткая позиция, жесткая позиция администрации Трампа, без сдачи, а с учетом интересов Украины, то и Россия играться больше не будет».

Отметим, 4 января в интервью «Эхо Москвы» народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что войну можно было бы закончить и даже выиграть за 2 месяца.

«Войну действительно можно было бы закончить, ну, пусть не за один день, но за какие-то там 2 месяца ее можно было бы. И даже выиграть, даже закончить, подобрать политическую ситуацию, правильно расставить акценты, правильно сделать честные заявления в первую очередь. Я не говорю "честные заявления", когда там "Иду на вы. Я вас буду бить именно здесь, в это время". Нет. Конечно же, военная хитрость есть военная хитрость. Просто правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать», – сказала Савченко.

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