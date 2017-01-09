В Краматорске начали реконструкцию общежитий. 350 переселенцев заселят до 17 апреля (Фото). Новости

В Краматорске подрядчики приступили к реконструкции трех общежитий, в которых временное жилье получат около 350 переселенцев. Строительство идет в рамках грантового проекта Европейского Союза и Краматорского городского совета общей стоимостью почти 1 млн евро.

Работы по реконструкции общежитий только начались, вскоре здесь должны восстановить водо- и электроснабжение, утеплить фасад, заменить окна и др. Работы должны завершиться не позднее апреля 2017 года.

Для повышения уровня комфортности в здания перепланируют. Жилой блок будет состоять из двух квартир, санузла и кухни. На первых этажах общежитий будут комнаты для людей с ограниченными физическими возможностями. Также в зданиях предусмотрены прачечные с сушильными комбайнами и стиральными машинами, комнаты отдыха, помещения для детей.

«Зданию уже более ста лет. Будем возобновлять – ставить новые крыши, потолки, двери, окна… То есть реконструкции подлежит здание полностью. Мы должны сдать работы до 2 марта», – сказал прораб Виталий Сидоренко.

Всего в Украине таких проектов 19. Реализация гранта в Краматорске началась в марте прошлого года, тогда жилье планировали сделать временным в виде хостела. Но после составления проектно-сметной документации и проведения экспертизы выяснилось, что из 800 человек, как планировалось, смогут заселить лишь треть.

«На выходе мы получим небольшие квартиры. Это комнаты блочного типа, некоторые двухкомнатные. То есть это будут более качественные условия для проживания, чем те, которые мы привыкли видеть в общежитиях. Это будут дома по принципу малосемейных общежитий», – комментирует заместитель руководителя проекта поддержки ВПЛ Наталья Капуста.

Кто конкретно получит жилье уже этой весной пока не известно. В Жилищном кодексе Украине нет нормы, обеспечивающей право на получение временного жилья такой категории, как переселенцам. Функции распределения жилья выполняет отдел жилищного хозяйства Краматорского городского совета: они принимают данные от людей, которым необходимо жилье, но правил распределения нет. Чтобы решить эту проблему, была создана инициативная группа, которая и должна разработать эти правила.

«Сейчас речь ведется о том, что было бы не плохо дать жилье социально незащищенным слоям населения. Но любой человек, который покинул жилье в результате боевых действий, уже является социально не защищенным. Поэтому под эту категорию попадают все переселенцы. В этом-то вся сложность: чтобы было и справедливо, и с максимальной пользой для Краматорска», – отметил член инициативной группы Валерий Немцов.

В теме реконструкции и распределения жилья есть еще много вопросов, но уже известно, что заселиться в новые квартиры переселенцы должны не позднее 17 апреля.

По состоянию на начала 2017 года в Краматорске зарегистрировано около 50 тыс. внутренне перемещенных лиц. По данным советника министерства социальной политики Александра Ворошкова, реально в городе проживают 8 тыс. переселенцев.

По материалам ТК «ДоТеБе»

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