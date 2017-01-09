За бывшим полузащитником «Шахтера» охотится «Заря». Главная

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За бывшим полузащитником «Шахтера» охотится «Заря»

09.01.17 22:31 dnews.dn.ua Новости 4

За бывшим полузащитником «Шахтера» охотится «Заря»

Бывший полузащитник ФК «Александрия» и ФК «Шахтер» Давид Таргамадзе может подписать контракт с футбольным клубом «Заря» (Луганск).

Луганский клуб намерен заполучить игрока, который находится в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с ФК «Шахтер»  1 января 2017 года, передает zarya.lg.ua.

Таргамадзе был вынужден пропустить осеннюю часть чемпионата Украины, по причине восстановления после травмы. В марте полузащитник сломал ногу в товарищеском матче против ФК «Горняк».

Стоит отметить, что ранее «Зарю» покинул Александр Караваев, так что грузинский вингер может быть призван заменить украинского полузащитника в луганском клубе.

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