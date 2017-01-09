В Краматорске грипп пока не отступает. Но дети в школу пойдут. Новости

За последнюю неделю в Краматорске за медицинской помощью в связи с заболеванием острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) обратились 1060 человек, из них у 121 человека диагностирован грипп. Об этом сообщили в городском отделе здравоохранения Краматорска.

Детей школьного возраста за неделю заболело 169 чел., диагноз «грипп» поставили 22 из них. Эпидпорог в целом по городу ниже на 25%. Среди школьников превышает на 11,4%. Эти показатели позволяют начать учебный процесс в школах.

Как сообщилось ранее, в Краматорске дети выйдут после зимних каникул на учебу 10 января. Объявленный с 16 декабря карантин, который плавно перешел в зимние каникулы, помог отрегулировать процесс роста заболеваемости простудами и гриппом среди школьников. Когда возобновится учеба, ситуацию будут постоянно мониторить. При этом пик эпидемии в Украине ученые из института гриппа обещают в феврале.

Источник: Восточный проект

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