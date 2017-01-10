В Краматорске для сдачи крови пациентам не нужно покупать расходные материалы. Главная

В Краматорске с конца декабря 2016 года пациентам при сдаче базовых анализов крови не нужно приобретать расходные материалы как ранее. В связи с улучшением финансирования из горбюджета, пока в лабораториях есть все необходимое. Об этом сообщил главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Олег Елисеев.

«Если так будет и дальше, то эта положительная тенденция сохранится», – сказал он.

Правда, это касается не всех видов анализов. Для проведения сложных могут попросить приобрести отдельные расходные материалы. Например, для анализа крови на кальций могут попросить купить 5-кубовый шприц.

Ранее же в лабораториях горбольниц Краматорска всегда рекомендовали приобрести в аптеке скарификатор и специальный набор для забора крови, а также захватить с собой вату, спирт и перчатки.

Источник: Восточный проект