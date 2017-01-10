В Краматорске будут бесплатно обучать людей с инвалидностью на парикмахера, мастера маникюра и оператора компьютерной верстки (Фото). Главная

В этом году Донбасскому межрегиональному центру профессиональной реабилитации инвалидов, что в Краматорске (Донецкая обл.) исполнится 10 лет. За это время он помог в жизни огромному количеству людей с ограниченными физическими возможностями.

В ДМЦПРИ созданы все условия для обучения и проживания его учеников. В нем есть конференц-зал, два спортивных зала, свой музей, зал психологической разгрузки и даже фитобар. На каждом этаже оборудована красивая фотозона. Кроме занятий, проводятся различные мероприятия и тренинги по социальной реабилитации.

Сейчас в центре получают профессию 48 человек. Люди с ограниченными физическими возможностями учатся на водителей, операторов компьютерного набора, учетчиков бухгалтерских данных. С 2017 года планируется открытие таких специальностей, как парикмахер, мастер маникюра и оператор компьютерной верстки. Обучение проводится бесплатно. Каждый день слушатели получают также бесплатно комплексный обед.

Источник: Восточный Проект