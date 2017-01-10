ФК «Шахтер» 23 февраля сыграет в Харькове с «Сельтой», – Светличная. Главная

Руководитель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная на своей странице в Facebook сообщает, что игра донецкого «Шахтера» с «Сельтой» в рамках Лиги Европы пройдет 23 февраля в Харькове.

«Решение принято. Окончательное. Лига Европы. Футбол. Шахтер – Сельта. ХАРЬКОВ, 23 февраля», – написала Светличная.

Юлия Светличная также сообщает, что после активного спортивного прошлого года областные власти планируют «для болельщиков спорта и всех харьковчан сделать ярким и 2017 год».

«Матчи Лиги Европы 2017 по футболу пройдут у нас (надеюсь именно на матчи). В феврале состоится игра Кубка Федерации по теннису между женскими сборными Украины и Австралии. С марта матчи Лиги Чемпионов по гандболу пройдут также в Харькове, поскольку мы договорились, что украинский чемпион по мужскому гандболу запорожский "Мотор" европейские матчи будет играть в Харькове. 4 июня на стадионе "Металлист" состоится Финал Кубка Украины по футболу», – также рассказала губернатор.

По словам Юлии Светличной, в настоящее время в области работают над тем, чтобы в сентябре в Харькове прошел отборочный матч Чемпионата мира по футболу Украина-Турция.

Скриншот: Facebook Юлии Светличной. Фото: xsport.ua