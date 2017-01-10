«Дорожную карту» по Донбассу могут согласовать весной, – политический эксперт. Главная

Политический эксперт Ярослав Макитра заявил, что проблема Минских соглашений в том, что даже если они будут согласованы со всеми сторонами переговоров, то после этого все равно должны быть утверждены в Верховной Раде.

«Дорожная карта» Минских договоренностей уже готова. Правда, пока подготовили только ее базовый проект. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. Елисеев добавил, что в основе этой «дорожной карты» Минских договоренностей лежит позиция Франции и Германии. Эти страны также являются участницами переговоров в составе «нормандской четверки». Макитра рассказал о перспективах принятия «дорожной карты» по Донбассу.

«Если речь идет только о базовом варианте «дорожной карты», то он будет выставлен еще на переговоры, очевидно, поэтому я думаю, это вопрос минимум нескольких месяцев – при условии, что там есть компромисс, есть предложения, которые могут устроить все стороны конфликта», – сказал эксперт.

Что касается утверждения, что в основе «дорожной карты» лежит позиция Франции и Германии, он рассказал, что в самих Минских соглашениях, подписанные разными сторонами конфликта, очевидно, в них учтены различные позиции и не может быть прерогативой позиция Франции или Германии.

«Я думаю, здесь речь идет о том, что в той «дорожной карте» предусматриваются условия конституционной реформы и проведения выборов на территории Донбасса, поскольку именно эти позиции особенно педалировала Германия, министр Штайнмайер. Но на самом деле это также является пунктом Минских соглашений. Проблема Минских соглашений в том, что даже если они будут согласованы со всеми сторонами конфликта, в том числе Россией, Францией и Германией, то это фактически означает, что сделки вступят в действие по одной простой причине: они требуют утверждения непосредственно в ВР», – сказал Макитра.

«Поэтому сколько угодно можно будет там принимать различные решения, идти к компромиссу, но нужно будет их легитимизировать, провести через Раду, если речь идет об особом статусе, о выборах, амнистии», – добавил он.

По словам эксперта, если слушать официальные заявления о прогрессе в переговорах и т.д., то можно дойти до мысли, что действительно могут быть в январе достигнуты некие договоренности. Но это процесс длительный, вряд ли на такие серьезные вопросы удастся выйти в январе, в лучшем случае это весной.

«На самом деле мы сейчас видим перманентное обострение военных действий, не выполняется целый ряд других пунктов, обмен пленными – до сих пор вопрос подвисли, даже о прекращении огня. Целый ряд таких вопросов, которые должны решиться еще до непосредственного этого так называемого внутриполитического пакета – сообщил Макитра.

Минские соглашения должны были быть выполнены уже фактически до начала 2016 года, а уже 2017. Переговорщики в течение года так и не смогли добиться значительного результата в выполнении Минских соглашений. По словам эксперта, в течение этого года конфликт был заморожен, несмотря на отдельные локальные бои на фронте, и это как большое достижение, так и поражение.

«Почему достижение – потому что этот документ стал тем, на что ориентируются участники конфликта, и с помощью него много вопросов удавалось не только решать, но не раздувать конфликт, когда шла ссылка на эту сделку и у сторон есть хотя бы видимость его придерживаться. Но тот же факт является минусом, потому что год прошел без всякого абсолютно прогресса, договорились до того, что готовим новую карту имплементации новых соглашений, это «дорожная карта», когда конфликт фактически исчерпан. То есть пытаются стороны выйти из такого тупика. Поэтому главный итог – это замораживание самой ситуации в Донбассе», – объяснил он.

По словам Макитры, в целом согласованная «дорожная карта» появится весной, если будет прогресс.

«Если все будет идти так, как идет сейчас, стороны могут выйти на пакет договоренностей. Опять же, это фактически повторение того, что уже было, за исключением, возможно, некоторых деталей», – сказал он.

По материалам: Голос Столицы

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