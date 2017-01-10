«Русь» c 2017 года остается без беженцев из Донбасса (Фото). Главная

С 1 января 2017 года в России закрываются пункты временного размещения для беженцев из Луганской и Донецкой областей Украины.

В начале 2015 года в России работали 576 ПВР, спустя год – уже 252, к концу 2016 года таких пунктов для украинских беженцев почти не осталось.

Одним из последних ПВР стала муниципальная гостиница «Русь» в Старом Осколе Белгородской области. Проживающая там с лета 2014 года 56-летняя Елена Прокопенко из Луганска рассказала, что беженцев стали «просить на выход» еще с марта 2015 года. Юрист гостиницы в свою очередь сообщил, что женщину «не выгоняют, а действуют по закону». Она может остаться, оплачивая гостиничные услуги. В противном случае администрация планирует обратиться в суд.

Как выглядит один из последних в России пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса, которые закрываются с 2017 года

Муниципальная гостиница «Русь» в Старом Осколе, которая в 2014 году была приспособлена под пункт временного размещения беженцев с юго-востока Украины, 30 декабря 2016 года

Елена Прокопенко из Луганска, которая живет в одной из комнат муниципальной гостиницы «Русь» в Старом Осколе, 29 декабря 2016 года

Муниципальная гостиница «Русь» в Старом Осколе, которая в 2014 году была приспособлена под пункт временного размещения беженцев с юго-востока Украины, 30 декабря 2016 года

Муниципальная гостиница «Русь» в Старом Осколе, которая в 2014 году была приспособлена под пункт временного размещения беженцев с юго-востока Украины, 30 декабря 2016 года

Муниципальная гостиница «Русь» в Старом Осколе, которая в 2014 году была приспособлена под пункт временного размещения беженцев с юго-востока Украины, 30 декабря 2016 года

Источник: Газета.ru

Фото: Александр Рюмин, ТАСС

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