Стыдно, что Голландия не может собрать тела с MH17, – журналист. Главная

Журналисты Мишель Спеккерс и Стефан Бек были задержаны в аэропорту Амстердама после того, как вернулись из Донбасса. Полиция изъяла у них человеческие останки и фрагменты Boeing 777, взятые с места крушения рейса МН17 под Донецком. Однако, как рассказал «Газете.Ru» Мишель Спеккерс, кое-какие материалы удалось спасти от конфискации, и результаты работы журналистов будут обнародованы в ближайшее время.

Голландские журналисты были задержаны полицией после прибытия в аэропорт Амстердама в понедельник, 9 января. Всю предыдущую неделю Мишель Спеккерс и Стефан Бек провели в Донбассе. Целью поездки было проведение серии интервью с местными жителями. Журналисты еще до поездки уведомили МИД Нидерландов о том, что летят в Донбасс.

Спеккерс и Бек были поражены, что на месте крушения рейса МН17 все еще остаются обломки самолета и даже кости, происхождение которых еще нужно определить.

Несмотря на то, что расследование со стороны Нидерландов закончено, журналисты убеждены в том, что работу на месте крушения необходимо продолжать.

«Нидерланды утверждают, что расследование закончено, и отказываются посылать на место крушения МН17 специалистов якобы из-за ситуации с безопасностью. Однако мы видели собственными глазами, что работу на месте крушения продолжить можно и нужно. Видимо, наши власти просто не хотят этого. Несколько тел жертв катастрофы в Нидерланды так и не вернулось. И мне кажется, это просто стыдно. Власти нашей страны политизировали расследование и поэтому не могут завершить даже сбор останков», — рассказал изданию Спеккерс.

У журналистов были изъяты все материалы, собранные во время поездки.

«Все материалы о трагедии, собранные мною и Мишелем Спеккерсом, например записи уличных интервью, конфискованы полицией по прибытии в Нидерланды», — ранее писал в своем Facebook Стефан Бек. По словам журналистов, сотрудники правоохранительных органов забрали у них не только телефон, ноутбук и камеру, но и предметы, найденные на месте крушения. Спеккерс подтвердил, что привез с собой из Донбасса останки тел.

«Это был кусок кости. Я не специалист и поэтому не могу сказать, была ли это кость животного или человека. Именно поэтому я хотел привезти ее в Нидерланды, чтобы передать для анализов. Однако представители полиции, немного поколебавшись, все-таки решили конфисковать и кость», — сказал Спеккерс изданию. В то же время Бек подчеркнул, что сам не одобряет поступок Спеккерса.

В прокуратуре Нидерландов заявили, что материалы журналистов были изъяты, поскольку у силовиков «создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно».

При этом Стефан Бек опроверг заявление прокуратуры о том, что они могли попытаться скрыть привезенные материалы. По его словам, их обыскали еще до прохождения таможни, и провезти что-то без ведома правоохранителей у них в любом случае не получилось бы.

Издание также отмечает, что на момент публикации статьи журналисты ждали решения голландского суда о возбуждении иска против правоохранительных органов, конфисковавших их материалы. Также сообщается, что юристы, с которыми сотрудничают журналисты, уже добились временного решения о том, что полиция не имеет права проводить следственные действия с конфискованными материалами.

«В общей сложности после нашего прилета в Нидерланды правоохранительные органы в течение пяти часов могли поступать с конфискатом как им вздумается. Я, конечно, принял некоторые меры предосторожности, и кое-что после конфискации удалось сохранить. В любом случае мой материал из Донбасса будет опубликован в ближайшее время на голландском и английском языках», — сообщил Спеккерс изданию.

Напомним, согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский «Боинг–777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Читайте также: