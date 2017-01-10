ДонНТУ в Покровске дает возможность восстановиться отчисленным студентам. Главная

ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» (г. Покровск Донецкой обл.) предоставляет возможность восстановления на обучение отчисленных студентов (как бывших студентов ДонНТУ так и лиц, которые были отчислены из других вузов Украины).
Возобновление осуществляется независимо от продолжительности перерыва в обучении, причин отчисления и формы обучения. При возобновлении возможно изменение специальности и формы обучения.
За дополнительной информацией можно обращаться непосредственно в Центр карьеры и маркетинга ДонНТУ, в приемную комиссию или в деканат соответствующего факультета.
Сроки проведения процедуры обновления:
- 02.01.2017 г. – 03.02.2017 г.
- 26.06.2017 г. – 31.08.2017 г.
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