С 1 января в Украине резко выросли ставки судебного сбора. Перечень. Главная

С 1 января 2017 года согласно ЗУ «Про судебный сбор» и ЗУ «Про государственный бюджет Украины на 2017 год» изменены ставки судебного сбора, который теперь привязан к прожиточному минимуму.

Как определено в Законе, судебный сбор – сбор, который собирается на всей территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельный судебных решений, предусмотренных этим Законом. Судебный сбор включается в состав судебных издержек.

Судебный сбор берется в соответствующем размере от прожиточного минимума для работоспособных граждан, установленным законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, – в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

Ставки судебного сбора устанавливаются в следующих размерах:

Источник: Страна.UA