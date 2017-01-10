Сводка из зоны АТО за 9 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 46 раз открывал огонь по украинским позициям, пятеро украинских военных ранены. Об этом утром 10 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении в районе Сизого противник применил БМ-21 «Град». Из минометов неоднократно обстреляно Троицкое, а из гранатометов – Станица Луганская и Новозвановка. Также по Новозвановке противник вел огонь из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов противник обстреливал Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.

На донецком направлении из минометов различных калибров обстреляны Зайцево, Авдеевка и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики ночью обстреляли из тяжелой артиллерии территорию промзоны вблизи Ясиноватой».

«Около полуночи по территории промзоны под Ясиноватой был открыт огонь из артиллерийских орудий калибром 152 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ в районе Авдеевки. Кроме того, примерно в это же время под минометными обстрелами украинских подразделений оказались также поселки Крутая Балка Ясиноватского района и Александровка на западе Донецка», – говорится в сообщении.

Кроме того, как утверждают в «ДНР», «обстрелами со стороны украинских силовиков повреждены два жилы частных дома в фронтовом поселке Зайцево под Горловкой».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции "ЛНР". С направления поселка городского типа Луганское по району села Калиновка велся огонь из 120-мм и 82-мм минометов».