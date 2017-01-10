Ситуация в пунктах пропуска 10 января. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне АТО на Донбассе утром 10 января на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 70/100;

«Марьинка» – 250/150;

«Новотроицкое» – 30/50;

«Гнутово» – 40/50.

Отмечается, что в настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме.

9 января КПВВ пересекли 20,2 тыс. человек и 3,5 тыс. транспортных средств. Так, через КПВВ «Майорское» проследовали 5100 человек и 765 транспортных средств, «Марьинку» пересекли 6065 человек и 1210 транспортных средств, «Новотроицкое» – 3975 человек и 870 транспортных средств, «Гнутово» – 2480 человек и 595 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 2595 человек.

Фото: 112.ua