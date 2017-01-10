В Украине упростили оформление наследства. Главная

С 2017 года украинцам не обязательно обращаться к нотариусам, чтобы заверить получение наследства. Эту процедуру значительно упростили, разрешив оформлять наследство местным властям.

Такое решение приняло в конце 2016 года Министерство юстиции Украины, закрепив его соответствующим указом №3595/5 от 17 декабря 2016 года «Об утверждении Порядка выдачи свидетельства о праве на совершение нотариальных действий относительно оформления наследственных дел». В этом документе прописан алгоритм выдачи разрешений уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления на совершение нотариальных действий в случае оформления прав на наследство.

Таким образом, чиновники местных советов получили право нотариально заверять наследство граждан. Указ вступил в силу с 30 декабря 2016 года — со дня его официального опубликования в журнале «Офіційний вісник України», №101.

Для того чтобы проводить нотариальную деятельность, должностное лицо органов местной власти должно предоставить документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования и работы в сфере юриспруденции на протяжении не менее трех лет. Претендент обязан пройти стажировку в течение года в государственной нотариальной конторе либо у частного нотариуса, а также обучающий курс по работе с едиными и государственными реестрами Минюста. После этого ему необходимо сдать экзамен по наследственному праву.

После окончания обучения на основании решения специальной комиссии Министерство юстиции выдает чиновнику-претенденту соответствующее свидетельство, которое хранится в архиве департамента частного права. Тем, кто пожелает получить такое свидетельство, необходимо подать заявление на имя руководителя органа местного самоуправления о внесении в Минюст представления. Ведомство принимает решение о выдаче разрешения после получения представления вместе с заверенными надлежащим образом по месту работы претендента документами, а именно: заявлением, дипломом о высшем юридическом образовании, трудовой книжкой, копией указанных страниц паспорта гражданина Украины.

После получения свидетельства представитель органа местной власти получает право на совершение следующих нотариальных действий:

выдачу свидетельства о праве на наследство;

выдачу письменного подтверждения о праве собственности, на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них.

Источник: ТК «Орбита»

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