Ученые предлагают прекратить промышленный вылов рыбы в водах Азовского моря хотя бы на 5 лет. Новости

Азовское море – это мировая рыбная жемчужина, которая еще недавно превосходила в 6,5 раз по рыбопродуктивности Каспийское море. На сегодня украинские экологи утверждают, что ресурсы Азовского моря практически уничтожены. Из 40 промысловых видов рыб для полноценного вылова осталось только три (тюлька, бычок и хамса), остальные вылавливаются в мизерном количестве. Ученые предлагают прекратить промышленный вылов рыбы в водах Азова хотя бы на 5 лет. Именно столько нужно, чтобы море начало возвращать свой рыбный потенциал считают они. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

По данным Госэкоинспекции Минприроды Украины, за последнее десятилетие более чем в двадцать раз снизился объем вылова пиленгаса, в пять раз – судака, в семь – камбалы-калкан.

Директор Национального природного ландшафтного парка «Меотида» эколог Геннадий Молодан убежден, что столь критической ситуации еще не было.

«Азовское море погубила безответственность и жадность. Ни один вид рыбы не пропал просто так. Но не все так плохо – свойство экосистемы к самовосстановлению еще не утрачено, поэтому необходимо срочно принимать жесткие меры в области охраны и воспроизводства рыбных запасов», – сказал Молодан.

Он убежден, что промышленный лов рыбы в Азовском море надо запретить не менее чем на 5 лет.

«Думаю, что вернуть Азовскому морю бывший потенциал можно при одном условии – если закрыть промышленный вылов на 5 лет. Удочкой – лови, никто не против, но знай: выйдешь в море с сеткой или тралом - получишь «статью», – добавил эколог.

Глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков убежден, что прямой запрет промысла не должен быть самоцелью, он без программы рационального и цивилизованного использования водных биоресурсов Азовского моря в гармонии с природой ничего не даст. А вреда может причинить достаточно. Не все виды рыб сегодня находятся в депрессивном состоянии. Некоторые из них (хамса, тюлька, бычок) столь многочисленны, что промысел вылавливает только одну треть от разрешенного наукой количества. Поэтому к любому использованию рыбных стай Азовского моря надо подходить выборочно. Если нужно уменьшить промышленный вылов тех видов рыбы, которые этого требуют, то надо перенаправить промысел на те виды, численность которых находятся в удовлетворительном состоянии.

«При этом не стоит ставить каких-то временных рамок для природы – 5 или 8 лет, за которые она должна возродиться. Пусть наука отслеживает динамику восстановления рыбных стай, которые сейчас находятся в депрессивном состоянии. Без сомнения, надо стремиться восстановить рыбные запасы Азовского моря», – считает он.

Также надо помнить, что Азовское море используется нами совместно с Российской Федерацией, и поэтому есть Постоянно действующая Украинско-Российская Комиссия, которая прописывает и утверждает правила промышленного лова, количество вылова (допустимые лимиты). Только с помощью продуманной до мелочей межгосударственной программы можно решить вопрос снижения численности некоторых видов рыбы. Глава Ассоциации рыболовов отметил, что Продовольственную программу, которая призвана наполнять нашу потребительскую корзину отечественной рыбной продукцией, никто не отменял. А сегодня азовские рыбаки вылавливают почти половину от всего вылова в стране.

«Сегодня на грань выживания поставлены осетровые виды рыбы, которые из-за неудовлетворительного экологического состояния Азовского бассейна, браконьерства и неразумного ведения промысла находятся как вымирающие виды в Красной Книге Украины. Также от этих причин, да плюс еще от почти полного исчезновения природных нерестилищ очень страдает вселенец Азовского моря – пиленгас. Без всякого сомнения, в последнее время стаи пиленгаса катастрофически поредели. Если в 2007 году его выловили 2 236 тонн, то в 2016 всего 109 т. Если мы говорим о восстановлении рыбьих стай Азова, не обойтись без практики искусственного зарыбления аборигенными видами рыбы, а также вселенцем – пиленгасом. Снижая промысел, надо предоставить бизнесу все условия для развития аква- и марикультуры, включающей в себя садковые хозяйства, а также мидийные и устричные фермы», – добавил Чистяков.

«Азоврыбоохрана» сообщила, что в 2016 году в Азовском море выловлено рекордное количество водных живых ресурсов – почти 36 тыс. тонн. Больше всего поймали бычка (21 тыс. тонн), тюльки (12,5 тыс. тонн) и хамсы (2 тыс. тонн). Промысел в 2016 году осуществляли 150 украинских пользователей.

«Это лучший показатель улова, начиная с 2004 года. Благодаря профессиональной работе рыбоохраны мы смогли снизить факты незаконного вылова рыбы, а также вывести из тени значительное количество неучтенного вылова промысловиков», – сообщил руководитель «Азоврыбоохраны» Сергей Чих.

По его словам, запасы вышеуказанных видов рыб позволяют увеличить результаты вылова в несколько раз.

По данным «Азоврыбоохраны», средний ежегодный вылов в Азовском море составляет 28 тыс. 184 тонны рыбы, в том числе: азовской хамсы – 5 тыс. 91 тонн, тюльки – 8 тыс. 848 тонн, бычков - 8 тыс. 684 тонн. Средний процент освоения национальных квот составляет 33%.

«При полном освоении научно обоснованного лимита, без ущерба водным биоресурсов, есть возможность добывать около 120 000 тонн рыбы и других водных живых ресурсов», – рассказали в «Азоврыбоохране».

Вылов водных биоресурсов по видам на 31.12.2016 в сравнении с аналогичным периодом 2015 года

№ Виды водных биоресурсов Вылов, тонн соотношение 2016 к 2015, % Разница в вылове, т 2016 2015 1 Хамса 1971,276 1039,911 189,6 + 931,365 2 Тюлька 12516,936 10598,221 118,1 + 1918,715 3 Бычки 20718,315 18113,567 114,3 + 2604,748 4 Оселедець 5,157 1,591 324,1 + 3,566 5 Калкан 0,522 0,299 174,6 + 0,223 6 Пиленгас 108,934 39,072 278,8 + 69,862 7 Кефалевые 19,384 14,340 135,2 + 5,044 8 Судак 0,070 0,260 26,9 - 0,190 9 Пузанок 0,091 0,033 275,8 + 0,058 10 Другие виды рыб 0,661 47,475 1,3 - 46,814 11 Креветки 10,060 1,890 532,3 + 8,170 12 Гамариды 0,030 2,000 1,5 - 1,970 13 Артемия (рачки) 5,216 0 100 + 5,216 14 Артемия (яйца) 20,152 0 100 + 20,152 15 Личинки хирономид 385,831 413,968 93,2 - 28,137 Всего 35762,635 30272,627 118,1% + 5490,008

Источник: Деловой Славянск

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