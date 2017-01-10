«МГБ» работает круглосуточно, или Как картографический сервис 2ГИС признал «ДНР» (Фото). Главная

Популярный картографический сервис, работающий в Украине, 2ГИС фактически признал «ДНР». Так, все административные здания, в которых располагаются ведомства, учреждения, организации, предприятия «ДНР», отмечены согласно их наименованиям в «республике». Сохраняется и орфография написания – без кавычек, заглавными буквами.

Например, бывшее здание Донецкой областной государственной администрации, расположенное по б. Пушкина, 34, обозначено на картах 2ГИС как – Дом Правительства Донецкой Народной Республики.

Здание Донецкого городского совета обозначено как Администрация г. Донецка.

На карте 2ГИС указано, что в здании на площади Ленина, называемом дончанами по старинке «Министерство угля» (по адресу г. Донецк, Артема, 97 в советское время располагалось Министерство угольной промышленности УССР), указано о расположении следующих учреждений:

Фонд Государственного имущества ДНР;

Народный контроль (организация «ДНР» по контролю цен и качества товаров в торговых сетях);

Первое Республиканское кадровое агентство.

Примечательно, если иные учреждения имеют регламентированный график работы, то «Министерство государственной безопасности ДНР» («МГБ ДНР») по бульвару Шевченко к услугам – круглосуточно:

Аналогичная ситуация и по иным городам неподконтрольной украинской власти территории Донецкой областей. Например:

Причем, поисковая система в 2ГИС также «заточена» под «республику». Например, можно отобрать все учреждения, связанные с «ДНР»:

Также укажем, что все переименованные в рамках декоммунизации города Донецкой области носят на картах 2ГИС старые названия: Красноармейск, Артемовск, Дзержинск и пр.

2ГИС не имеет в своем арсенале карты Луганской области, поэтому проверить «признание» администрацией картографического ресурса «ЛНР» не представляется возможным.

При этом компания «2ГИС» определяет себя как «международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года». Главный офис «2ГИС» находится в Новосибирске (РФ). Входит в десятку крупнейших интернет-компаний России по версии Forbes.

«Компания имеет справочники для многих городов России, а также нескольких городов за рубежом — в Казахстане, Италии, Чехии, Чили, ОАЭ, Киргизии, на Кипре и Украине», – указано в Википедии.