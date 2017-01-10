Сегодня прифронтовую Марьинку подключат к системе безопасности UASC. Новости

Следующим городом в Донецкой области, который будет подключен к системе безопасности UASC, станет прифронтовая Марьинка. Как сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, уже сегодня, 10 января, жители города смогут обращаться напрямую в главк полиции и быстро получать всю необходимую помощь.

Такую задачу Вячеслав Аброськин поставил во время совещания с руководителями подразделений Главного управления Нацполиции в Донецкой области, на котором были подведены итоги работы во время новогодних и рождественских праздников и определены первоочередные шаги по совершенствованию системы безопасности региона, который живет в условиях войны.

«В прифронтовом городе сейчас проживают около 5 тысяч человек – количество населения постоянно меняется, потому что люди мигрируют в поисках спасения и лучшей доли. В 2016 году в Марьинское отделение полиции поступило 5467 обращений от жителей Марьинки и района. Это свидетельствует о том, что людям нужна помощь полиции», – отметили в полиции.

Отныне жители смогут обращаться непосредственно в областное управление полиции. Отсюда будет вестись управление нарядами и вся работа по обеспечению публичного правопорядка. Следующими станут Красногоровка, Курахово, а в течение недели – и Волновахская оперативная зона, которая имеет самую длинную линию разграничения.

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