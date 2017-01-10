Как новые зарплаты изменят жизнь украинцев. Инфографика. Главная

Рожать и болеть украинцам станет выгоднее. Вследствие роста минимальных зарплат до 3200 грн и роста прожиточного минимума (ПМ) с 1 мая и 1 декабря размер многих выплат, расчет штрафов и сборов также изменятся. Кому, с какого числа и на сколько больше заплатят людям — узнавала «Сегодня».

Кроме больничных, декретных, «родовых» и пособия для матерей-одиночек, увеличены вдвое суточные расходы командированным. Теперь по Украине минимальная сумма «на жизнь», не подтвержденная документами, составляет 320 грн. А на расходы при поездке за рубеж положено 80 евро — в гривнях, по курсу Нацбанка на день выдачи суточных (примерно 2400 грн).

Эксперты. По словам экспертов, бюджет в итоге сэкономит. Как пояснил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко, выплаты по-прежнему будут начислять, исходя из доходов семьи. Поэтому, к примеру, если мать-одиночка с 5-летним сыном зарабатывает 3200 грн, то ей никакая помощь от государства теперь не положена, так как ее ПМ 1600 грн, а ребенка — 1355.

«Увеличение вдвое минзарплаты и оставление прежними прожминимумов на деле означает существенную экономию для госбюджета, так как доходы семьи не изменятся. Только после роста минзарплаты многим малоимущим будет помогать не государство, а работодатель», — говорит Охрименко.