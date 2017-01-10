В Краматорске сменились руководители пяти коммунальных предприятий. Новости

Пока новые руководители работают в статусе «исполняющих обязанности». Официальной причиной замены директоров в исполкоме называют истечение сроков контрактов.

И. о. директора КПП Краматорскоий водоканал стал Валентин Яковенко ранее занимавший должность главного инженера предприятия.

Службой единого заказчика будет руководить Вадим Летенко.

И. о. директора Краматорского трамвайно-троллейбусного управления назначили бывшего главного инженера Сергея Соловья.

Должность руководителя УРСАС занял депутат горсовета нескольких созывов и бывший директор завода «Кондиционер» Виктор Лущенко.

Исполняющим обязанности директора КАТП назначили Эдуарда Тонкошкура. Он также работал главным инженером в этом предприятии.

В пресс-службе исполкома пока не уточняют будут ли новые руководители окончательно утверждены на своих должностях или занимают эти посты временно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ближайшее время в Краматорске могут быть заменены руководители некоторых коммунальных предприятия города.

Источник: «Краматорск Post». Фото: wikimapia.org

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