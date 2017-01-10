Школа прифронтовой Авдеевки получила новую мебель. Фотофакт. Новости

Школа прифронтовой Авдеевки получила новую мебель. Фотофакт

10.01.17 11:47 06236.com.ua Новости 7

Школа прифронтовой Авдеевки получила новую мебель. Фотофакт

Первый день занятий нового года для учеников Авдеевской ОШ №6 начался в классах с новой школьной мебелью и с новенькими окнами.

В декабре 2016 года за счет средств местного бюджета для общеобразовательной школы № 6 было приобретено 193 парты и 386 стульев, 1140 кв. м линолеума и 37 современных школьных стенок на сумму 550 тысяч гривен.

Также окончены ремонтные работы по поднятию уровня оконного проема в коридоре начального звена, замене окон на 1-2 этаже, установке подоконников и отделке откосов.

В городском отделе образование пояснили, что все приобретения достались именно центральной школе Авдеевки согласно стратегии развития учебных заведений города. Однако этот комментарий привел в недоумение руководителей  других учебных заведений.  Дабы успокоить коллег и общественность, чиновники сообщили, что материальная база городских школ заведений также будет постепенно обновляться.

_b4_RdRC_m4

bBiPEmqIojU

Источник: «Сайт города Авдеевки»

Комментарии