У школьников Славянска закончились каникулы. Новости

С сегодняшнего дня, 10 января, во всех учебных заведениях Славянска (Донецкая обл.) началась первая учебная неделя в этом году.

Отдохнув и набравшись сил, школьники уже приступили к занятиям. Как рассказал на еженедельном аппаратном совещании начальник городского отдела образования Игорь Рублевский, температурный режим соблюдается в норме, так что все классы встретили ребят с теплом.

В текущем учебном году зимние каникулы для славянских школьников длились с 28 декабря по 9 января.

Источник: Сайт города Славянска

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