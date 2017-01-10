Благотворительный фонд в Мариуполе поможет приобрести зимнюю одежду для нуждающихся детей . Новости

В БФ «Каритас Мариуполь» стартует программа «Подготовка к зиме» в виде выплаты для приобретения зимней одежды для детей. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.

На получение помощи могут рассчитывать многодетные семьи, одинокие матери или отцы, опекуны несовершеннолетних детей, которые впервые обращаются в фонд «Каритас Мариуполь».

Для получения выплат при себе необходимо иметь оригинал и копию паспорта матери или отца, идентификационного кода, действующую справку ВПЛ (при наличии статуса), свидетельство о рождении детей, идентификационный код детей (при наличии), для одиноких родителей – выписку из Госреестра актов гражданского состояния граждан, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти, решение суда и тому подобное; для опекунов – документы, подтверждающие статус опекуна.

Регистрация началась с 9 января по адресу: Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Итальянская, 90, с понедельника по четверг. График работы: с 10:00 по 16:00, с 12:00 до 13:00 – перерыв.

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