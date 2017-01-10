Гибель горняка шахтоуправления «Покровское» расследует прокуратура. Новости

По факту смерти шахтера ПАО «Шахтоуправление "Покровское"» (до переименования шахта «Красноармейская-Западная №1» до переименования города Красноармейска Донецкой обл.), прокуратурой начато криминальное расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

9 января в полицию поступило сообщение о том, что в г. Днепр в больнице им. Мечникова умер житель Мирнограда (до переименования город Димитров, Донецкая обл.) 1986 года рождения.

Установлено, что 31-летний мужчина работал горняком очистного забоя одного из участков ПАО «Шахтоуправление "Покровское"». 1 января 2017 горняк, находясь на работе, при падении с высоты около 4-х метров ударился головой о металлическую конструкцию. После травмы он был доставлен в Покровскую центральную районную больницу и прооперирован. Уже 3 января шахтера доставили в больницу им. Мечникова в г. Днепр, где он и скончался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Проведение досудебного расследования поручено Покровскому отделу полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, процессуальное руководство осуществляет Красноармейская местная прокуратура.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств смертельного случая.