Для прекращения деятельности ФЛП предлагают дать 3 месяца. Новости

Физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не успели ликвидироваться до увеличения единого социального взноса с 1 января 2017 года, предлагается освободить от уплаты налога в первом квартале 2017 года. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады Украины среди зарегистрированных с начала года законодательных инициатив.

Авторами проекта Закона отмечается, что целью принятия данного законопроекта является недопущение несправедливой оплаты физическими лицами-предпринимателями (находящиеся на общей системе налогообложения, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) единого социального взноса в результате неожиданного изменения законодательства.

Так, согласно законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гарантирования прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства» (от 04.01.2017 года № 5633), предлагается ввести трехмесячный переходный период для осуществления регистрационных действий по прекращению предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя (находящегося на общей системе налогообложения, а также лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) без уплаты единого социального взноса за этот период. Если такое лицо за это время не получало доходы, оно освобождается от уплаты единого социального взноса в размере 704 грн, как это было предусмотрено законодательством до 1 января 2017 года.

Напомним, 27 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в законодательство относительно деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Так, согласно закону, с 1 января 2017 года физические лица-предприниматели второй и третьей групп вынуждены платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, даже не получая прибыли.

Ранее частный предприниматель платил 5% от прибыли и единый социальный взнос, если в определенном периоде года имел прибыль. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости.

Многие мелкие предприниматели держали открытые ФЛП, уплачивая налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Принятие закона привело к массовому закрытию так называемых «спящих ФЛП», которыми предприниматели постоянно пользовались.

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