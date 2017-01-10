В НАПК рассказали как проверяют электронные декларации. Главная

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали об этапах проверки электронных деклараций. Об этом сообщает «Голос столицы»

«Полная проверка имеет ряд этапов и видов. Порядок определяет три вида контроля. Это своевременность, правильность и полнота заполнения и логически-арифметический контроль», — рассказал замглавы НАПК Руслан Радецкий.

В настоящее время разрабатываются технические условия запуска автоматической проверки.

«Это четвертый, пятый модуль, который позволит нам в автоматическом режиме осуществлять проверку, то есть, когда, автоматически через соответствующую программу программа будет определять где будет подключен к другим реестров органов государственной власти и автоматически сопоставлять ту или иную информацию и выставлять, например, красным цветом, если субъект декларирования нарушил действующее законодательство или зеленым, если субъект декларирования придерживался всех требований законодательства и никаких правонарушений не было установлено», — рассказал Радецкий.

Он также сообщил, что сегодня НАПК повторно передаст в Минюст проект полной проверки электронной декларации для юстировки с учетом корректировок, с которыми Минюст вернул этот проект в НАПК.

«Министерством юстиции была проведена экспертиза и их специалистами было предоставлено ряд пожеланий, ряд замечаний, которые в процессе были специалистами департамента финансового контроля учтены в доработках соответствующего порядка. Мы направили их в Министерство юстиции. Но Министерство юстиции считает необходимым, чтобы НАПК включил в полном объеме пожелания, которые они предъявляют к нам. Подавляющее большинство этих пожеланий было учтено в порядках. В конце прошлого года соответствующие проекты порядков будут направлены в Министерство юстиции после сегодняшнего обсуждения с общественностью и экспертами», — сказал Радецкий.

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