В Покровске будут бесплатно готовить детей к школе. Новости

С 14 января в Покровске начинает работу группа «Подготовка к школе» для детей 4 – 6 лет. Занятия будут проходить бесплатно. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщает Центр поддержки семьи г. Покровск.

«Центр Поддержки Семьи с 14 января запускает работу групп "Подготовка к школе" для детей от 4 до 6 лет. Занятия будут проводиться в субботу и в воскресенье по 1 часу 30 минут для каждой группы. Количество мест ограничено», – сообщают организаторы.

Для того, чтобы записаться в группу, необходимо заполнить форму.

Занятия будут проходить по адресу: г. Покровск, м-н Солнечный, 8.