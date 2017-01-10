Призыв офицеров запаса. Подробности. Главная

На выходных страну потрясла новость от Генштаба — военные хотят призвать на 1,5 года всех выпускников военных кафедр в возрасте до 43 лет. Что стоит за идеей отправить служить тысячи офицеров запаса и как может пройти такой набор, выясняла «Сегодня».

Набор. Как рассказали изданию в Генштабе, в случае старта призыва на службу позовут выпускников военных кафедр в возрасте не старше 43 лет. Напомним, после окончания военной кафедры мужчина освобождался от срочной службы, получал звание младшего лейтенанта и воинскую специальность.

«Если призыв таки начнется, то выпускники военных кафедр придут на первичные офицерские должности (таковой считается, например, командир взвода. — авт.). Будут учитываться, например, семейные обстоятельства призывника. Это аналог срочной службы», — рассказал нам один из руководителей ГУ персонала Генштаба ВСУ Марк Андрусяк.

Напомним, сейчас отсрочку от срочной службы имеют многодетные отцы, единственные кормильцы больных родителей и т. д.

По предварительным данным, офицерам запаса, как и срочникам, будут рассылать повестки с просьбой явиться в военкомат. После явки призывника отправят на специальные курсы для повышения квалификации. Их организуют при вузах. «Такие курсы будут готовы принять с февраля четыре тысячи граждан», — говорит Андрусяк.

Конкретного числа человек, подпадающих под такой возможный призыв, в Генштабе не озвучивают, как и количество выпускников военных кафедр подходящего возраста. Но, по оценкам экспертов, таковых несколько сотен тысяч человек.

После курсов офицеров распределят по военным частям или, если человек выявит такое желание, даже в зону боевых действий. «В зону АТО призывники будут отправлены после подготовки и по желанию. Например, после написания соответствующего рапорта или заключения контракта», — говорят в Генштабе.

Причины. По словам экспертов, за таким новшеством может стоять нежелание власти объявлять новую волну мобилизации из-за недовольства украинцев и острая нехватка контрактников.

Напомним, с ноября, по словам президента Петра Порошенко, контрактниками заменили всех мобилизованных на Донбассе. В Генштабе дефицит контрактников не отрицают. «Потребность в комплектовании есть», — говорят в ведомстве. «Окончательного решения еще нет. Введут ли новшество, будет зависеть от показателей: то есть, если мы не сможем компенсировать потребность контрактниками, то, возможно, такой призыв будет», — пояснил изданию Андрусяк. По данным военных, за прошлый год украинская армия пополнилась почти на 70 тыс. контрактников, но, тем не менее, дефицит кадров есть.

Другие тонкости и подробности идеи военные обещают рассказать в течение недели, а принять окончательное решение — в течение двух.

Напомним, за уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность — до трех лет ограничения свободы.

Фото: AFP

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