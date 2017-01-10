В Славянске общественники и мэр решали, что делать с бродячими животными. Деньги есть только на отлов, на содержание и питание не хватает (Фото). Новости

Жительница Славянска (Донецкая обл.) Елена Бойко на своей страничке в Facebook поделилась фото и видео, которые были сделаны на территории коммунального предприятия «АТП-052814», где находятся вольеры для временного содержания бродячих животных.

«Состояние вольеров на КП АТП – плачевное, мягко говоря. Собаки постоянно травмируются об торчащие куски проволоки. Денег на их ремонт городские власти не выделяют, как, собственно, и на питание, стерилизацию и лечение отловленных животных. Средства идут – все на отлов!», – пишет Бойко.

Мотивация такого распределения средств, по ее словам, такова: это не приют, а пункт временного содержания. С возмущением женщина пишет обращение мэру Славянска: «Помнится, еще год назад Вадим Лях на пресс-конференции обещал новые вольеры. И опять ничего. Вы же мэр города-курорта, а о гуманном методе сокращения численности бездомных животных и не задумываетесь... Конечно, намного легче потравить... Потравить на глазах у детей, идущих в школу, в детский садик, на глазах у пожилых людей».

По ее словам, за два года волонтеры стерилизовали около 200 бездомных животных, не получив от города ни копейки. Помощь оказывается неравнодушными жителями города, которые собирают средства на нужды бездомных животных, на их кормление, стерилизацию и содержание.

Обращение жительницы Славянска стали причиной бурного обсуждения. Одни кинулись сообщать, что уже перечислили деньги, другие стали ругать власть, а некоторые даже предложили организовать митинг. В дискуссию включился и мэр Славянска.

«Во-первых, еще год назад я предложил защитникам животных создать общественную организацию и получить из бюджета 150 тыс. грн, которые идут КТП (раз воруют), чтобы самим организовать процесс. Сначала заинтересовались, но через месяц отказались, когда все посчитали. Во-вторых, выделение дополнительных средств (а это будет сделано на ближайшей сессии) не решит проблему. Размещение животных на КТП было временным решением, рядом живут люди и тоже жалуются на такое соседство. Поэтому питомник необходимо размещать за городом, а это уже миллионы на строительство и содержание. Уверен, что и это будет сделано совместно с Краматорском (с мэром уже обсуждали), но только после того, как купим квартиры жителям Славянска, разрушенные в ходе АТО», – написал мэр.

Проблема с отсутствием приюта для содержания бездомных животных в Славянске стоит остро уже длительное время – это одна из «головных болей» каждого мэра Славянска. Ее периодически обсуждают на разных уровнях, но безрезультатно. Станет ли эта дискуссия в соцсетях толчком к действиям, покажет время.

По материалам: slavgorod.com.ua