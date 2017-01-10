Чиновников Покровска уличили в «отмывании» бюджетных средств (Фото). Новости

Согласно постановлению Покровского горрайонного суда Донецкой области от 19 декабря 2016 года, полиция получила доступ к документам в ходе расследования растраты бюджетных средств в сумме 10 млн грн чиновниками отделов образования и здравоохранения Покровского горсовета.

Прокуратура подтвердила, что в данном деле существует достаточно доказательств криминального правонарушения. Как стало известно следствию, местные отделы образования и охраны здоровья пытаются «отмыть» государственные деньги на сделках с ООО «Эко Модуль-Украина» при реконструкции систем водоснабжения и энергообеспечения, а также на строительстве мини-котельных. Речь идет о пяти городских школах – №№3, 6, 8, 14, 15 и о Покровской центральной районной больнице. Сумма всех сделок – 17,38 миллионов гривен.

Следователи выявили коррупционную схему, по которой чиновники пытаются украсть у государства 10 млн грн: по соглашениям с отделами здравоохранения и образования сметная стоимость каждого объекта оставляет около 1,5 млн грн, что является завышенной суммой, в то время как договорная цена по каждому объекту — около 120 тыс. грн. Таким образом чиновники собирались перечислить ООО «Эко Модуль-Украина» все 17,38 млн грн и заработать на схеме 10 млн грн.

Уголовное производство по этому делу начато 11 октября 2016 года, следствие проводит Покровский отдел полиции ГУ НП в Донецкой области.

Источник: Вчасно

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